Découverte des plantes sauvages au bois de Boulogne Bois de Boulogne Paris samedi 14 février 2026.
Cette sortie vous invite à redécouvrir les plantes sauvages et à vous émerveiller de ces compagnons de l’humanité qui nous entourent au quotidien.
Nous aborderons les confusions possibles et explorerons les usages comestibles, médicinaux et utilitaires des nombreuses plantes rencontrées au fil de la balade.
Sortie animée par Charlie, animateur nature et formateur en ethnobotanique.
Prévoyez de quoi prendre des notes, un carnet ou un herbier… et faites vôtre l’adage scandinave :
« Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. »
Au plaisir de cheminer avec vous parmi les plantes
Le samedi 14 février 2026
de 09h30 à 11h30
payant
22€
Tout public.
Bois de Boulogne 1 Chem. de Ceinture du Lac Inférieur 75116 Paris
https://www.eco-nature.org/experience/decouverte-des-plantes-sauvages-au-bois-de-boulogne-paris-8148?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost
