Découverte des plantes sauvages comestibles Châteaugiron

Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-08 10:00:00
fin : 2026-03-08 11:30:00
2026-03-08
Lors d’une balade d’environ 1h30, Virginie Guihenneuc (O Mère Nature) vous propose de découvrir les plantes sauvages comestibles à l’étang de Châteaugiron et ses alentours. Vous apprendrez à les reconnaître pour les utiliser en cuisine. .
Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 69 72 10 88
