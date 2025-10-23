Découverte des plantes sauvages comestibles d’Anglet Parc du Maharin Anglet

Découverte des plantes sauvages comestibles d’Anglet

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet Pyrénées-Atlantiques

Manger sauvage en ville, est-ce possible ? Venez découvrir les plantes comestibles du Maharin !

Laissez-vous surprendre par leurs saveurs et apprenez à les reconnaître en toute sécurité. Des anecdotes et astuces vous permettront de vous mémoriser certaines plantes.

Animé par l’association Eveiller sa nature.

Tout public dès 8 ans. .

Parc du Maharin Allée du Val Fleuri Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

