Découverte des plantes sauvages comestibles et atelier cuisine (apéro sauvage), Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Saint-Médard-en-Jalles

Découverte des plantes sauvages comestibles et atelier cuisine (apéro sauvage) Samedi 11 avril, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T13:00:00+02:00

A travers une balade interactive, partez à la découverte des principales plantes sauvages comestibles de notre contrée, participez à une cueillette responsable et la préparation et le partage d’un apéro sauvage (+ un carnet de recettes sauvages offert) Balade + atelier

Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

C. Barbier – Bordeaux métropole