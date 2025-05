Découverte des plantes sauvages en barque & dégustation ! – Chécy, 28 juin 2025 14:30, Chécy.

Loiret

Découverte des plantes sauvages en barque & dégustation ! Chemin du Lavoir Chécy Loiret

Début : 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-07-19 16:30:00

2025-06-28

2025-07-19

2025-08-09

2025-09-14

Venez profiter d’un moment convivial avec une balade en barque sur le Canal d’Orléans, dans une ambiance bucolique entre Chécy et Combleux. Au fil de l’eau, vous découvrirez les plantes sauvages utiles au quotidien et précieuses pour la biodiversité. A 16h, je vous invite à une pause goûter aux délicieuses plantes de notre région !

Rendez-vous le 28 juin/19 juillet/9 août ou 14 septembre de 14H30 à 16H30

Lavoir de Chécy

Sortie limitée à 15 personnes Réservation en ligne obligatoire

06.86.28.72.37 angelique.pledran@gmail.com

[En partenariat avec l’Association Loire & Canal] .

Chemin du Lavoir

Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Come and enjoy a boat trip on the Canal d’Orléans, in a bucolic setting between Chécy and Mardié.

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment mit einer Bootsfahrt auf dem Canal d’Orléans, in einer bukolischen Atmosphäre zwischen Chécy und Mardié.

Italiano :

Venite a godervi una gita in barca sul Canal d’Orléans, in un ambiente bucolico tra Chécy e Mardié.

Espanol :

Venga a disfrutar de un paseo en barco por el Canal de Orleans, en un entorno bucólico entre Chécy y Mardié.

