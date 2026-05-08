Saint-Ganton

Découverte des Plantes sauvages

Place de l’eglise Saint-Ganton Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Sensibilisation à la botanique ,aux plantes bio indicatrices ,à l’herboristerie…

Sur réservation (petit groupe) .

Place de l’eglise Saint-Ganton 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 08 28

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English :

L’événement Découverte des Plantes sauvages Saint-Ganton a été mis à jour le 2026-05-08 par OT PAYS DE REDON