Découverte des plantes tinctoriales et peinture végétale. Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 17 octobre 2025.

Isabelle Launet, animatrice nature et hortithérapeute, vous propose un atelier créatif gratuit sur les teintures végétales utilisées pour colorer différents textiles.



Durant cette animation, isabelle vous propose de découvrir des peintures végétales et de réaliser un nuancier sur du papier à dessin.



Cet atelier expérimental et artistique se déroule, à la Maison du jardinage et du compostage.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

+33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature