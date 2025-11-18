Découverte des plateaux industriels Lycée Pierre et Marie CURIE Sens

Découverte des plateaux industriels Lycée Pierre et Marie CURIE Sens mardi 18 novembre 2025.

Les équipes pédagogiques et les membres du personnel de direction ont le plaisir de vous convier à la visite de leurs plateaux techniques.

De la filière plasturgiste à la filière maintenance, en passant par la chaudronnerie, l’outillage, l’électricité et l’informatique, venez découvrir les machines sur lesquelles sont formées les élèvs de bac professionnel.

Lycée Pierre et Marie CURIE 1 place Lech Walesa – 89100 SENS Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

