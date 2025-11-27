Découverte des plateaux techniques et des formations Lycée Jean Moulin Béziers
Début : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T17:00:00
Le GRETA CFA Hérault Ouest et le lycée Jean Moulin ouvrent leurs portes aux collégiens pour la découvertes des formations et la visite des plateaux techniques. A cette occasions des industriels seront présents pour échanger sur les défférents métiers dans l’industrie
Lycée Jean Moulin Avenue des MArtyrs de la Résistance 34500 BEZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cedric.boulant@ac-montpellier.fr »}]
