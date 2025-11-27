Découverte des plateaux techniques et des formations Lycée Jean Moulin Béziers

Découverte des plateaux techniques et des formations Jeudi 27 novembre, 09h00 Lycée Jean Moulin Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T17:00:00

Fin : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T17:00:00

Le GRETA CFA Hérault Ouest et le lycée Jean Moulin ouvrent leurs portes aux collégiens pour la découvertes des formations et la visite des plateaux techniques. A cette occasions des industriels seront présents pour échanger sur les défférents métiers dans l’industrie

Lycée Jean Moulin Avenue des Martyrs de la Résistance 34500 BEZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie cedric.boulant@ac-montpellier.fr

Découverte des formations et visites des plateaux techniques