Découverte des principaux métiers des portes automatiques dans l’industrie L’Haÿ-les-Roses – Agence L’Hay-les-Roses L’Haÿ-les-Roses

Découverte des principaux métiers des portes automatiques dans l’industrie Mardi 4 novembre, 07h00 L’Haÿ-les-Roses – Agence L’Hay-les-Roses Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T07:00:00+01:00 – 2025-11-04T08:30:00+01:00

Fin : 2025-11-04T07:00:00+01:00 – 2025-11-04T08:30:00+01:00

Vous aimeriez découvrir les principaux métiers liés aux portes automatiques dans le secteur industriel ? Rejoignez nous pour l’information collective « Découverte des principaux métiers des portes automatiques dans l’industrie » Cette information collective sera animée par l’employeur « PICARD SAV Portes automatiques » afin de vous présenter les différentes opportunités professionnelles dans ce domaine, les formations accessibles ainsi que les perspectives d’évolution.

L'Haÿ-les-Roses – Agence L'Hay-les-Roses 94240 L'Haÿ-les-Roses L'Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Ile-de-France

