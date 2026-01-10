Découverte des prouesses d’un harmonographe Bibliothèque Antipode Rennes
Découverte des prouesses d’un harmonographe Bibliothèque Antipode Rennes mercredi 14 janvier 2026.
Découverte des prouesses d’un harmonographe Bibliothèque Antipode Rennes 14 janvier et 18 février entrée libre
L’harmonographe est un appareil qui transcrit des vibrations en dessin. Laissez-vous hypnotiser par les dessins infinis de l’harmonographe réalisé et installé à la bibliothèque.
Croisant science, art et poésie, une expérience sensible étonnante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-14T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-18T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70