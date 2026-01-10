Découverte des prouesses d’un harmonographe Bibliothèque Antipode Rennes 14 janvier et 18 février entrée libre

L’harmonographe est un appareil qui transcrit des vibrations en dessin. Laissez-vous hypnotiser par les dessins infinis de l’harmonographe réalisé et installé à la bibliothèque.

Croisant science, art et poésie, une expérience sensible étonnante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



