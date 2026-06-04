Découverte des races de la ferme de la Bintinais Place de la Mairie Rennes
Découverte des races de la ferme de la Bintinais Place de la Mairie Rennes jeudi 16 juillet 2026.
Découverte des races de la ferme de la Bintinais Place de la Mairie Rennes Jeudi 16 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Avec la ferme de la Bintinais
L’écomusée de la Bintinais vous invite à découvrir les races de la ferme de la Bintinais et comprendre comment elles servaient à se vêtir, se nourrir et se chauffer.
Poils, sabots, cornes… touchez, devinez et reconnaissez les animaux de l’écomusée !
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Depuis 1987, l’écomusée de la Bintinais propose de découvrir le patrimoine local et son histoire à travers des expositions, des animations et des ateliers pédagogiques.
Il expose des collections d’objets agricoles et domestiques d’époque mais préserve aussi du vivant en s’occupant d’animaux de races anciennes, en cultivant des céréales et en entretenant un verger et un potager.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T18:00:00.000+02:00
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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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