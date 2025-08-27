Découverte des rapaces Casino Eaux-Bonnes
Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Le vautour fauve, le milan (Royal/AC/Inter),le Desman, connaissez vous ces créatures qui arpentent nos montagnes ? Venez nous retrouvez pour un atelier pédagogique autour de la faune des Pyrénées, moulages d’empreintes, photos, jumelles si la chance nous accompagne. inscription office de tourisme limitée à 25 places .
Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
