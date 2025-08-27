Découverte des rapaces Casino Eaux-Bonnes

Découverte des rapaces Casino Eaux-Bonnes mercredi 27 août 2025.

Découverte des rapaces

Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Le vautour fauve, le milan (Royal/AC/Inter),le Desman, connaissez vous ces créatures qui arpentent nos montagnes ? Venez nous retrouvez pour un atelier pédagogique autour de la faune des Pyrénées, moulages d’empreintes, photos, jumelles si la chance nous accompagne. inscription office de tourisme limitée à 25 places .

Casino Avenue Castellane Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

English : Découverte des rapaces

German : Découverte des rapaces

Italiano :

Espanol : Découverte des rapaces

L’événement Découverte des rapaces Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-08-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées