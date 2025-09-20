Découverte des remparts de Boulogne-sur-Mer Ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-21T07:30:00 – 2025-09-21T22:00:00

Sur la promenade Charles Dickens, en haut des remparts, profitez de votre déambulation pour découvrir la nouvelle signalétique du patrimoine mêlant histoire, archéologie, archives, et des panoramas sur la ville.

Accès par la Porte des Dunes, en haut de la Grande Rue, ou par les 3 autres portes de la Ville fortifiée : Porte des Degrés, Porte Gayole et Porte Neuve.

Pour les personnes en mobilité réduite, ou difficile, privilégiez l’accès par la Porte Gayole où il y a une pente douce.

Horaires d’ouverture des remparts de 7h30 à 22h

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer