Découverte des réserves de la bibliothèque patrimoniale Bibliothèque Les Amours Jaunes Morlaix

Salle de lecture en accès libre. Visite des réserves sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Riche de près de 30 000 volumes, la bibliothèque patrimoniale Les Amours Jaunes, ainsi nommée en hommage au célèbre poète morlaisien Tristan Corbière, conserve un fonds ancien, constitué d’ouvrages datant pour certains du 15e siècle, ainsi qu’un fonds consacré à Morlaix et son pays. Vous pourrez visiter ses réserves, habituellement fermées au public, vous offrant ainsi l’occasion de voir certaines pièces remarquables, rares, souvent fragiles : archives anciennes, incunables, atlas, bibles, manuscrits, collection de cartes postales, livres d’artistes…

Bibliothèque Les Amours Jaunes 11 Place des Otages, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33298631013 http://bibliothequesvillemorlaix.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/56-les-amours-jaunes

Ville de Morlaix