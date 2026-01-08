Découverte des réserves Errota Handia Réserve Naturelle Régionale Arcangues
Découverte des réserves Errota Handia Réserve Naturelle Régionale Arcangues lundi 2 février 2026.
Réserve Naturelle Régionale Chemin d'Errota Handia Arcangues Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-02
2026-02-02
Pour la Journée Mondiale des zones humides, découverte de la Réserve Naturelle Régionale d´Errota Handia le site, ses milieux et la faune qu´il accueille. Prévoir des vêtements adaptés et des bottes. Lieu de rendez-vous donné à l'inscription.
Réserve Naturelle Régionale Chemin d'Errota Handia Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 58 37 a.boiche@cen-na.org
