Découverte des réserves Errota Handia Réserve Naturelle Régionale Arcangues

Découverte des réserves Errota Handia

Réserve Naturelle Régionale Chemin d’Errota Handia Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Pour la Journée Mondiale des zones humides, découverte de la Réserve Naturelle Régionale d´Errota Handia le site, ses milieux et la faune qu´il accueille. Prévoir des vêtements adaptés et des bottes. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. .

Réserve Naturelle Régionale Chemin d’Errota Handia Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 70 58 37 a.boiche@cen-na.org

