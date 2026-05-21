Découverte des secrets de l’Adour A la découverte des milieux aquatiques Place de Vicq-d’Auribat

Vicq-d’Auribat

Découverte des secrets de l’Adour A la découverte des milieux aquatiques

Place de Place de la Mairie Vicq-d’Auribat Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 15:00:00

fin : 2026-06-15 17:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Partez à la rencontre d’un écosystème fascinant les milieux aquatiques. Véritable réservoir de biodiversité, elle abrite une multitude d’espèces animales et végétales libellules, grenouilles, tritons, plantes aquatiques qui cohabitent dans un équilibre fragile.

Au fil d’une balade conviviale, laissez-vous surprendre par le ballet des libellules, le chant des grenouilles et la richesse insoupçonnée de ces oasis naturelles. Vous découvrirez le rôle essentiel de ces milieux dans l’équilibre du territoire, leur histoire dans les paysages ruraux de Chalosse et les nombreuses espèces qui y trouvent refuge.

Un moment de découverte, pour mieux connaître et protéger ces trésors discrets de notre territoire. .

Place de Place de la Mairie Vicq-d’Auribat 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 58 50 contact@chalosse.fr

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English : Découverte des secrets de l’Adour A la découverte des milieux aquatiques

L’événement Découverte des secrets de l’Adour A la découverte des milieux aquatiques Vicq-d’Auribat a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Terres de Chalosse