Découvrez comment la nature tisse ses propres réseaux ! Les trames vertes et bleues, ce sont les chemins de vie des plantes et des animaux forêts, haies, rivières, zones humides… Tous ces milieux reliés entre eux permettent à la biodiversité de circuler, de se nourrir et de se reproduire.

English : Découverte des secrets de l’Adour « Sur les trames vertes et bleues entre Préchacq et Pontonx »

Discover how nature weaves its own networks! Green and blue networks are the life paths of plants and animals: forests, hedges, rivers, wetlands? All these interconnected environments enable biodiversity to circulate, feed and reproduce.

German : Découverte des secrets de l’Adour « Sur les trames vertes et bleues entre Préchacq et Pontonx »

Entdecken Sie, wie die Natur ihre eigenen Netze knüpft! Die grünen und blauen Bahnen sind die Lebenswege von Pflanzen und Tieren: Wälder, Hecken, Flüsse, Feuchtgebiete? All diese miteinander verbundenen Lebensräume ermöglichen es der Artenvielfalt, sich zu bewegen, sich zu ernähren und zu vermehren.

Italiano :

Scoprite come la natura tesse le sue reti! Le reti verdi e blu sono i percorsi di vita di piante e animali: foreste, siepi, fiumi, zone umide? Tutti questi ambienti interconnessi permettono alla biodiversità di circolare, nutrirsi e riprodursi.

Espanol : Découverte des secrets de l’Adour « Sur les trames vertes et bleues entre Préchacq et Pontonx »

Descubre cómo la naturaleza teje sus propias redes Las redes verdes y azules son los caminos vitales de plantas y animales: bosques, setos, ríos, humedales.. Todos estos entornos interconectados permiten a la biodiversidad circular, alimentarse y reproducirse.

