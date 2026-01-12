Découverte des secrets des Prés Salés entrée de la réserve du port ostréicole Arès

Découverte des secrets des Prés Salés

entrée de la réserve du port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-07 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-25 2026-02-28

Biodiversité de cette réserve naturelle protégée.

Tout public Payant à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire et renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu entrée de la réserve du côté du port ostréicole. .

entrée de la réserve du port ostréicole Réserve Naturelle des Prés Salés Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des secrets des Prés Salés

L’événement Découverte des secrets des Prés Salés Arès a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme d’Arès