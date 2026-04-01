Courtenay

Découverte des senteurs atelier enfant

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

La Maison Elixiria propose un atelier ludique et créatif pour éveiller ses sens ! Découvrir de nouvelles senteurs, deviner des senteurs… Chaque participant repartira avec sa bougie sable ! Goûter offert sur place.

La Maison Elixiria propose un atelier ludique et créatif pour éveiller ses sens ! Découvrir de nouvelles senteurs, deviner des senteurs… Chaque participant repartira avec sa bougie sable ! Goûter offert sur place. 10 .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 38 09 27

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English :

Maison Elixiria offers a fun and creative workshop to awaken the senses! Discover new scents, guess scents? Each participant will leave with his or her own sand candle! Snacks available on site.

L’événement Découverte des senteurs atelier enfant Courtenay a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO