Découverte des solutions alternatives à la monnaie fiduciaire La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

Découverte des solutions alternatives à la monnaie fiduciaire La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire samedi 28 mars 2026.

Découverte des solutions alternatives à la monnaie fiduciaire

La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

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La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76  accueil@ruche-didees.com

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English :

L’événement Découverte des solutions alternatives à la monnaie fiduciaire Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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