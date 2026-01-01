DÉCOUVERTE DES SPIRITUEUX

6 Rue Levat Montpellier Hérault

Tarif : 55 – 55 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Atelier dégustation cap sur les spiritueux !

Envie d’explorer autrement le monde des spiritueux ?

Préparez‑vous à rencontrer des personnalités fortes !

Atelier dégustation cap sur les spiritueux !

Envie d’explorer autrement le monde des spiritueux ?

Préparez‑vous à rencontrer des personnalités fortes !

On vous embarque pour une exploration sensorielle où chaque verre raconte une histoire, chaque arôme ouvre une porte, et chaque gorgée révèle un nouveau monde.

Accompagnés par notre formatrice Maëva Bodénan, vous découvrirez les arômes, les styles et les secrets de fabrication des grandes familles de spiritueux, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Venez avec votre soif de découverte, repartez avec un palais éveillé et des anecdotes à ressortir en soirée.

19h 21h

55€ personne

Sur inscription .

6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tasting workshop? it’s spirits time!

Want to explore the world of spirits in a different way?

Get ready to meet some strong personalities!

L’événement DÉCOUVERTE DES SPIRITUEUX Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER