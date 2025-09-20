Découverte des statues Menhirs à Miolles Église Sainte-Radegonde de Miolles Miolles
Découverte des statues Menhirs à Miolles Église Sainte-Radegonde de Miolles Miolles samedi 20 septembre 2025.
Découverte des statues Menhirs à Miolles 20 et 21 septembre Église Sainte-Radegonde de Miolles Tarn
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T18:+
Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T18:+
Ouverture exceptionnelle
Salle d’exposition des statues-menhirs & église de Miolles
À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez la salle d’exposition des statues-menhirs, ainsi que l’église de Miolles, joyau du patrimoine religieux local.
Église Sainte-Radegonde de Miolles Église Sainte-Radegonde, 81250 Miolles Miolles 81250 Tarn Occitanie
Ouverture exceptionnelle