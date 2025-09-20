Découverte des statues Menhirs à Miolles Église Sainte-Radegonde de Miolles Miolles

Découverte des statues Menhirs à Miolles 20 et 21 septembre Église Sainte-Radegonde de Miolles Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T09:+ – 2025-09-21T18:+

Ouverture exceptionnelle

Salle d’exposition des statues-menhirs & église de Miolles

À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez la salle d’exposition des statues-menhirs, ainsi que l’église de Miolles, joyau du patrimoine religieux local.

Église Sainte-Radegonde de Miolles Église Sainte-Radegonde, 81250 Miolles Miolles 81250 Tarn Occitanie

