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Découverte des techniques de la chaux dans le bâti et la décoration., Atelier 51, Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Atelier 51 · Paris

Découverte des techniques de la chaux dans le bâti et la décoration., Atelier 51, Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier 51
Adresse
17 rue du Javelot 75013 Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Places limitées

Découverte des techniques de la chaux dans le bâti et la décoration. Dimanche 20 septembre, 14h00 Atelier 51 Paris

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découverte des techniques de la chaux dans le bâti et la décoration.
Demonstration et decription de l’utilisation de la chaux grasse dans le patrimoine et la décoration contemporaine.

Atelier 51 17 rue du Javelot 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France 01 45 85 77 77 https://www.instagram.com/mural.a/ [{« type »: « email », « value »: « contact@atelier-cg.com »}] Atelier de restauration du patrimoine. Hall 1 Atelier 51
Découverte des techniques de la chaux dans le bâti et la décoration.

©cg

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