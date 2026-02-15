Découverte des Terres de Picadon

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Dans le cadre de l’opération nationale Fréquence grenouilles , la Réserve Naturelle de Chérine propose une Balade dans un puzzle de micro milieux entre landes et mares.

La Réserve Naturelle de Chérine propose une approche de la vie des Terres de Picadon. Cette courte promenade révèle, au détour du chemin, la libellule sur la mare ou la fauvette sur le prunellier. Ce parcours original traverse ou longe bois et landes, étangs et marais, milieux naturels de Brenne qui se déclinent sur cette parcelle de 3ha. .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

As part of the national Fréquence grenouilles operation, the Chérine Nature Reserve offers an insight into the life of the Terres de Picadon. Family activities.

