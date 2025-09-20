Découverte des territoires et des espèces des TAAF à travers des coloriages Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Découverte des territoires et des espèces des TAAF à travers des coloriages 20 et 21 septembre Terres australes et antarctiques françaises La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Petits et grands, testez vos connaissances des territoires et des espèces des Terres australes et antarctiques françaises tout en vous amusant.

Atelier de coloriage pour les marmailles pour un esprit plus ludique. Feutres fournis sur place !

Des posters couleur ou à colorier seront également disponible à la vente pour ceux qui souhaitent repartir avec un souvenir et approfondir leurs connaissances pour devenir incollables.

© F. Urbatro