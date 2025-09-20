Découverte des tombes remarquables d’Avon Cimetière d’Avon Avon

Découverte des tombes remarquables d’Avon Cimetière d’Avon Avon samedi 20 septembre 2025.

Découverte des tombes remarquables d’Avon 20 et 21 septembre Cimetière d’Avon Seine-et-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez un patrimoine riche et inhabituel à travers les tombes de personnalités remarquables, de la famille Durand, éditeurs de musique française et maîtres du manoir de Bel-Ebat, à l’écrivaine néo-zélandaise Katherine Mansfield, en passant par Georges Gurdjieff, et bien d’autres personnalités locales…

Cimetière d’Avon 66 rue du Souvenir 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 74 91 30 http://www.avon77.com/ Le cimetière d’Avon se trouvait initialement autour de l’église Saint-Pierre. Sous Charles X, pour des raisons de place et de salubrité, il fut d’abord transféré au fond de la rue de Condé avant d’être installé en 1880 au bout du chemin des Bellingants au lieu-dit « les garennes d’Avon », où il se trouve actuellement.

Balade insolite au cœur du cimetière à la découverte des tombes remarquables

© Mairie d’Avon