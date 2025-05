DECOUVERTE DES TRADITIONS CAMARGUAISES EN TROTT – Bessan, 15 mai 2025 07:00, Bessan.

Hérault

DECOUVERTE DES TRADITIONS CAMARGUAISES EN TROTT Mas Ste therese Bessan Hérault

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-15

Une matinée entre aventure et tradition camarguaise !

Et si vous partiez à la rencontre de la Camargue… en trottinette électrique ?

On vous propose une expérience unique et gourmande à vivre en pleine nature, entre copains, en famille ou en duo !

Au programme

Rendez vous à 10h à Vias en Trott’ Briefing & équipement

Début de la balade à 10h30

Balade en trottinette à travers vignes et chemins sauvages

Arrivée à la Manade Lopez à 11h00

– Découverte du tri du bétail

– Spectacle camarguais dans les arènes

– Apéro et repas local brasucade, viande à la broche, légumes, fromage & dessert !

Retour à Vias en Trott’ à 14h30 .

Mas Ste therese

Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 22 40 27 30

English :

A morning of adventure and Camargue tradition!

German :

Ein Vormittag zwischen Abenteuer und Camargue-Tradition!

Italiano :

Una mattinata all’insegna dell’avventura e della tradizione della Camargue!

Espanol :

¡Una mañana de aventura y tradición camarguesa!

