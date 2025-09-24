Découverte des travaux de renaturation de la Seille Mairie Chambrey

Découverte des travaux de renaturation de la Seille Mairie Chambrey mercredi 24 septembre 2025.

Découverte des travaux de renaturation de la Seille

Mairie 13 rue Principale Chambrey Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:00:00

2025-09-24

L’occasion d’explorer les actions menées pour redonner vie à la rivière, favoriser la biodiversité et mieux comprendre le rôle essentiel des milieux aquatiques.

Une balade pour apprendre, observer et partager ensemble au fil de l’eau.Tout public

Mairie 13 rue Principale Chambrey 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 11 11 communication@cc-saulnois.fr

English :

An opportunity to explore the actions taken to bring the river back to life, promote biodiversity and better understand the essential role of aquatic environments.

A walk to learn, observe and share together along the river.

German :

Die Gelegenheit, die Aktionen zu erkunden, die durchgeführt werden, um den Fluss wieder zum Leben zu erwecken, die Biodiversität zu fördern und die wesentliche Rolle der aquatischen Lebensräume besser zu verstehen.

Ein Spaziergang, um gemeinsam am Wasser zu lernen, zu beobachten und sich auszutauschen.

Italiano :

È un’occasione per esplorare le azioni intraprese per riportare in vita il fiume, promuovere la biodiversità e comprendere meglio il ruolo essenziale degli ambienti acquatici.

Una passeggiata per imparare, osservare e condividere insieme lungo l’acqua.

Espanol :

Es una oportunidad para explorar las acciones que se están llevando a cabo para devolver la vida al río, fomentar la biodiversidad y comprender mejor el papel esencial de los medios acuáticos.

Un paseo para aprender, observar y compartir juntos a lo largo del agua.

