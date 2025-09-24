Découverte des trésors cachés du cabinet d’arts graphiques Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte des trésors cachés du cabinet d’arts graphiques Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 18 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-18 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

Présentation d’une sélection d’oeuvres graphiques de l’artiste nantais Jean-Émile Laboureur (1877-1943) dans le cadre privilégié de la bibliothèque du musée.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees