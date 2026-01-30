Découverte des trucages et effets spéciaux Rion-des-Landes

Découverte des trucages et effets spéciaux

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Animé par l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable

Le temps d’un après-midi, la médiathèque va se transformer en véritable studio de cinéma grâce au fond vert, aux lumières et à la caméra de l’association. Venez découvrir l’univers des effets spéciaux grâce à cet atelier ludique !

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English : Découverte des trucages et effets spéciaux

Organized by the Du Cinéma Plein Mon Cartable association

For one afternoon, the multimedia library will be transformed into a veritable film studio thanks to the association?s green screen, lights and camera. Come and discover the world of special effects in this fun workshop!

