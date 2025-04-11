Découverte des vautours Saint-May

Découverte des vautours Saint-May vendredi 11 avril 2025.

Découverte des vautours

Saint-May Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-04-11 09:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

Date(s) :

2025-04-11 2025-06-01 2025-07-01 2025-09-01 2025-10-20

Accompagné par un des ornithologues de l’association, entrez dans l’intimité de la vie des Vautours. Venez découvrir les méthodes de réintroduction et de suivi de ces oiseaux.

Saint-May 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English : Discover the vultures

Appointment with nature in the beautiful gorges of Eygues to learn all about the largest birds in Europe! An accompaning guide tells you all about the biggest birds in Europe, with observation material.

German :

Begleitet von einem der Ornithologen des Vereins erhalten Sie einen Einblick in das Leben der Geier. Erfahren Sie mehr über die Methoden der Wiederansiedlung und Überwachung dieser Vögel.

Italiano :

Accompagnati da uno degli ornitologi dell’associazione, entrate nella vita intima degli avvoltoi. Venite a scoprire i metodi di reintroduzione e monitoraggio di questi uccelli.

Espanol :

Acompañado por uno de los ornitólogos de la asociación, adéntrese en la vida íntima de los buitres. Venga a descubrir los métodos de reintroducción y seguimiento de estas aves.

L’événement Découverte des vautours Saint-May a été mis à jour le 2025-03-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale