Découverte des vautours

Saint-May Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-17

Accompagné par un des ornithologues de l’association, entrez dans l’intimité de la vie des Vautours. Venez découvrir les méthodes de réintroduction et de suivi de ces oiseaux.

Saint-May 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English : Discover the vultures

Appointment with nature in the beautiful gorges of Eygues to learn all about the largest birds in Europe! An accompaning guide tells you all about the biggest birds in Europe, with observation material.

