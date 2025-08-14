Découverte des vautours (sortie supplémentaire) Office de Tourisme Rémuzat

Office de Tourisme 8 place du Chams de Mars Rémuzat Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2025-08-14 09:00:00

fin : 2025-08-14 12:00:00

2025-08-14

Accompagné par un des ornithologues de l’association, entrez dans l’intimité de la vie des Vautours. Venez découvrir les méthodes de réintroduction et de suivi de ces oiseaux.

Office de Tourisme 8 place du Chams de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

Accompanied by one of the ornithologists of the association, enter the intimacy of the life of the Vultures. Come and discover the methods of reintroduction and monitoring of these birds.

German :

Begleitet von einem der Ornithologen des Vereins erhalten Sie einen Einblick in das Leben der Geier. Erfahren Sie mehr über die Methoden der Wiederansiedlung und Überwachung dieser Vögel.

Italiano :

Accompagnati da uno degli ornitologi dell’associazione, entrate nella vita intima degli avvoltoi. Venite a scoprire i metodi di reintroduzione e monitoraggio di questi uccelli.

Espanol :

Acompañado por uno de los ornitólogos de la asociación, adéntrese en la vida íntima de los buitres. Venga a descubrir los métodos de reintroducción y seguimiento de estas aves.

