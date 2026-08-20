Découverte des vestiges et du parc de l’ancien château d’Arry, Le Domaine d’Arry, Arry

Informations pratiques

Découverte des vestiges et du parc de l’ancien château d’Arry Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Domaine d’Arry Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Domaine d’Arry ouvre ses portes, afin de vous faire découvrir les vestiges de l’ancien château détruit durant la Seconde Guerre mondiale avec notamment son escalier en X, le colombier et son parc classé Monuments Historiques, Jardins de France, ainsi que ses arbres remarquables.

Au programme :

– Visites libres et guidées ;

– Un village patrimoine avec exposition photos, rétrospectives, anecdotes et ateliers « raviver, résister, réimaginer » ;

– Un village Lieu de vie et animations avec petite buvette restauration, pique-nique, ateliers expression, échanges, animations pour petits et grands, rencontre de producteurs locaux et associations ;

– Un village nature et animaux avec visite de la Ferme Pédagogique, ateliers et animations nature, balade, découverte du potager, du verger et de la forêt du parc.

Le Domaine d’Arry 1 Route de Voisage 57680 Arry Arry 57680 Moselle Grand Est 0387654787 https://ledomainedarry.com/ Parc de l’ancien Château d’Arry et son escalier en X. Classé Monument Historique et Jardins de France depuis 1999. Lieu de vie et d’évènements, Ferme Pédagogique.

Le Domaine d’Arry ouvre ses portes afin de vous faire découvrir les vestiges de l’ancien château détruit durant la Seconde Guerre mondiale avec notamment son escalier en X, le colombier et son parc …

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