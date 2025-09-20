Découverte des vignes de Jouy-le-Moutier et de l’ancienne ligne de chemin de fer Le Côteaux des Jouannes Vincourt

Découverte des vignes de Jouy-le-Moutier et de l’ancienne ligne de chemin de fer Le Côteaux des Jouannes Vincourt samedi 20 septembre 2025.

Découverte des vignes de Jouy-le-Moutier et de l’ancienne ligne de chemin de fer 20 et 21 septembre Le Côteaux des Jouannes Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association « Le Coteau des Jouannes » vous propose la visite bucolique des vignes et la présentation des outils nécessaires à la vinification. Vous pourrez assister au collage des étiquettes dimanche 21 septembre à 11h. Profitez en également pour découvrir le patrimoine de l’ancienne gare de la ville avec une exposition sur l’ancienne ligne de chemin de fer Poissy – Pontoise.

Le Côteaux des Jouannes 10 bis rue des Vignes Blanches 95280 Jouy-le-Moutier Vincourt 95280 Jouy La Fontaine Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre