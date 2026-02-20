Découverte des vins de Bourgogne à La cave du Cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Découverte des vins de Bourgogne à La cave du Cours Mirabeau

Vendredi 20 mars 2026 de 20h à 23h15. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 23:15:00

Date(s) :

2026-03-20

Grande soirée dégustation de vins et mets de Bourgogne.Adultes

Venez découvrir la région viticole de Bourgogne avec Exposés puis dégustation de 6 vins de Bourgogne (blancs et rouges) autour d’un buffet régional en accord. .

La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 58 15 00 contact@olivierpassionvin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Burgundy wine and food tasting evening.

L’événement Découverte des vins de Bourgogne à La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence