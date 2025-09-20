Découverte des vitraux de l’église de Pulligny Église Saint-Pierre-aux-Liens Pulligny

Découverte des vitraux de l’église de Pulligny Samedi 20 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre-aux-Liens Meurthe-et-Moselle

Pot de l’amitié offert par l’association RVPP à l’issue de la conférence, à côté de l’église.

Conférence de Mme Catherine Lapointe, enseignante-conférencière au CERFAV (Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers) de Vannes-le-Châtel.

Elle présentera un vitrail du XVe siècle, classé Monument historique, ainsi qu’un ensemble de remarquables vitraux réalisés au XIXe siècle par les maisons Fernand Gounon de Nancy et Champigneulle de Bar-le-Duc (famille de maîtres verriers réputés, originaire d’Alsace, qui opta pour la France lors de l’annexion allemande avant de s’installer à Bar-le-Duc, puis à Paris).

Église Saint-Pierre-aux-Liens 2 Rue de la Maix, 54160 Pulligny Pulligny 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 05 32 L’église de Pulligny, datant du XVe siècle, est consacrée à Saint-Pierre-aux-Liens. Plusieurs chapelles ont été accolées au bas-côté nord aux XVe et XVIe siècles. Si la base de la tour est contemporaine de l’église, la partie supérieure fut bâtie en 1721 et la charpente restaurée en 1886.

Le cimetière est clos au pied de l’église.

L’intérieur est de style ogival tertiaire. Des pierres tombales des XVIe et XVIIe siècles furent recouvertes d’un carrelage au début du XXe siècle.

À l’origine, l’église comptait cinq cloches, dont la plus ancienne, datant de 1612, aurait été baptisée par saint Pierre Fourier. Les quatre autres furent refondues en 1772 et 1777, puis descendues en 1793.

L’église fut inscrite en totalité au titre des Monuments historiques le 29 octobre 1926. Parking : place du Gal. Leclerc ou place du Foyer culturel. Accès de plain-pied. L’église est située dans le cimetière. On y accède par un chemin piétonnier depuis la place du Jet-d’Eau, située devant la mairie de Pulligny.

© Jean-François Ruth