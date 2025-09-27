Découverte d’expo avec Charles Servant Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Explorez l’exposition «Horizons sauvages : des côtes bretonnes aux terres africaines» en présence de l’artiste Charles Servant, l’occasion idéale d’échanger avec lui sur son travail photographique et de plonger dans ses œuvres captivantes entre mer et savane.

Début : 2025-09-27T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T12:30:00.000+02:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan