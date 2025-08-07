Découverte Dinan Trail Dinan

Découverte Dinan Trail Dinan jeudi 7 août 2025.

Découverte Dinan Trail

Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09

Venez découvrir Dinan grâce au trail avec un éducateur physique diplômé.

Des parcours pour tous les niveaux, suivi d’un moment de convivialité.

2 sessions par jour 10h et 18h15 + session de nuit les vendredis

Lieu de rdv donné au moment de la réservation. .

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 77 86 35 17

