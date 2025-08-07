Découverte Dinan Trail Dinan
Découverte Dinan Trail Dinan jeudi 7 août 2025.
Découverte Dinan Trail
Dinan Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-07 10:00:00
fin : 2025-08-08
2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09
Venez découvrir Dinan grâce au trail avec un éducateur physique diplômé.
Des parcours pour tous les niveaux, suivi d’un moment de convivialité.
2 sessions par jour 10h et 18h15 + session de nuit les vendredis
Lieu de rdv donné au moment de la réservation. .
Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 77 86 35 17
