Découverte du bâtiment « série » d’Éclair L’Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair Épinay-sur-Seine

Découverte du bâtiment « série » d’Éclair Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 L’Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les entrailles du bâtiment « Série » du site ÉCLAIR en compagnie de l’association L’Abominable. Ce bâtiment, inauguré au début des années 1990 était destiné à la production en grand nombre de copies de films argentiques 35mm pour alimenter les cinémas de tout le pays. Une usine à images qui s’est tue en 2015 lorsque la société ÉCLAIR a fermé le site suite au passage à la projection numérique. Une chance de voir la machinerie impressionnante qui gît encore au cœur du bâtiment et d’avoir un aperçu de la façon dont se fabriquaient les films en pellicule.

L'Abominable / Site des anciens laboratoires Eclair 3 chemin des Anciens-Prés 93800 Les Écondeaux Épinay-sur-Seine 93800 Les Écondeaux Seine-Saint-Denis Île-de-France https://navireargo.org/ L'Abominable, laboratoire partagé de cinéma argentique, s'installe dans les anciens laboratoires Eclair pour devenir le Navire Argo, un lieu unique dédié au cinéma argentique. Tramway T8 : arrêt Lacépède

Visite commentée

Ville d’Epinay-sur-Seine