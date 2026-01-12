Découverte du biathlon Plateau du Coueyla Luz-Saint-Sauveur

Découverte du biathlon

Plateau du Coueyla LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:00:00

fin : 2026-02-10 17:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Découvrez l’univers palpitant du biathlon avec notre session d’initiation ! Apprenez les bases du tir à la carabine laser. Fusionnez le tir de précision et la gestion de l’effort pour une

expérience sportive et ludique. L’occasion parfaite de tester votre agilité et votre endurance, dans un cadre naturel unique !

> Les carabines sont fournies.

> L’activité ne comprend pas la pratique de ski de fond.

> Tir + petit parcours à pied ou en ski.

> Sans réservation, accès libre.

> Vêtements adaptés à la neige fortement recommandés.

>Sous réserve des conditions météorologiques.

> Pas de niveau minimum requis, accessible à tous.

> Gratuit.

.

65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Discover the exciting world of biathlon with our introductory session! Learn the basics of laser rifle shooting. Combine precision shooting and effort management for a fun, sporting experience

experience. The perfect opportunity to test your agility and endurance, in a unique natural setting!

> Rifles provided.

> This activity does not include cross-country skiing.

> Shooting + short course on foot or skis.

> No reservation required.

> Clothing suitable for snow is strongly recommended.

>Subject to weather conditions.

> No minimum level required, open to all.

> Free admission.

L’événement Découverte du biathlon Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65