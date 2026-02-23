Découverte du bluegrass Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Découverte du bluegrass

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Musicienne, chanteuse et passionnée de musiques traditionnelles, Anne-Marie Viala nous propose un panorama de la musique bluegrass. D’Uncle Pen à Billy Strings, venez découvrir ce courant musical né dans le sud des montagnes Appalaches.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

