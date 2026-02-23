Découverte du bluegrass Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Découverte du bluegrass
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-04-04 16:30:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Musicienne, chanteuse et passionnée de musiques traditionnelles, Anne-Marie Viala nous propose un panorama de la musique bluegrass. D’Uncle Pen à Billy Strings, venez découvrir ce courant musical né dans le sud des montagnes Appalaches.
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
