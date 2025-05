Découverte du bocage avec un âne du Cotentin – Le Mesnil, 11 juin 2025 10:00, Le Mesnil.

Découvrez les petits chemins du Cotentin et bien plus encore en compagnie d’Adeline, ânière.

Héritage naturel témoignant de l’utilisation du sol au fil du temps, le bocage participe à l’identité paysagère du territoire. Loustic et Lucky, ânes du Cotentin (race locale et menacée d’extinction), vous accompagneront le temps de cette balade bucolique et contemplative.

Pendant environ 1h30, vous marcherez au pas des ânes qui rythmeront la cadence, sur un parcours d’environ 5 kilomètres. Muni d’un bât, comme autrefois pour acheminer les bidons de lait, un âne transportera le nécessaire de randonnée. Son acolyte quant à lui sera attelé à une calèche, une « escargoline », permettant d’acheminer les personnes porteuses d’un handicap ou des enfants.

La réservation pour cette prestation s’effectue ainsi un âne pour un groupe de 1 à 5 personnes maximum.

Le Mesnil 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Découverte du bocage avec un âne du Cotentin

Discover the back roads of the Cotentin region and much more in the company of Adeline, a donkey driver.

A natural heritage that bears witness to the way the land has been used over time, the bocage contributes to the region’s landscape identity. Loustic and Lucky, Cotentin donkeys (a local breed threatened with extinction), will accompany you on this bucolic and contemplative stroll.

For around 1? hours, you’ll walk at the pace of the donkeys, who will set the rhythm for a 5-kilometer route. Equipped with a pack-saddle, as in the old days to carry milk cans, a donkey will carry the essentials for the hike. His sidekick, meanwhile, will be harnessed to a horse-drawn carriage, a « escargoline », enabling disabled people and children to be transported.

This service can be booked as follows: one donkey for a group of 1 to 5 people maximum.

German :

Entdecken Sie die kleinen Wege des Cotentin und vieles mehr in Begleitung der Eselin Adeline.

Die Heckenlandschaft ist ein natürliches Erbe, das von der Nutzung des Bodens im Laufe der Zeit zeugt und zur landschaftlichen Identität des Gebiets beiträgt. Loustic und Lucky, Esel aus dem Cotentin (eine lokale und vom Aussterben bedrohte Rasse), werden Sie auf diesem beschaulichen Spaziergang begleiten.

Sie gehen etwa 1,5 Stunden lang im Schritt der Esel, die den Takt vorgeben, auf einer Strecke von etwa 5 Kilometern. Ein Esel hat einen Packsattel, mit dem er früher die Milchkannen transportierte, und trägt die Wanderutensilien. Der Esel wird vor eine Kutsche gespannt, eine « Escargoline », die Menschen mit Behinderungen oder Kinder transportieren kann.

Die Buchung dieses Angebots erfolgt folgendermaßen: ein Esel für eine Gruppe von 1 bis maximal 5 Personen.

Italiano :

Scoprite le strade secondarie della regione del Cotentin e molto altro ancora in compagnia della conducente di asini Adeline.

Patrimonio naturale che testimonia l’uso del territorio nel tempo, il bocage contribuisce all’identità paesaggistica della regione. Loustic e Lucky, asini del Cotentin (una razza locale a rischio di estinzione), vi accompagneranno in questa passeggiata bucolica e contemplativa.

Per circa un’ora, camminerete al ritmo degli asini, che vi accompagneranno su un percorso di circa 5 chilometri. Dotato di una sella da soma, come un tempo per trasportare i bidoni del latte, l’asino porterà con sé l’essenziale per la passeggiata. Il suo aiutante sarà imbrigliato in una carrozza trainata da cavalli, una « escargoline », che sarà utilizzata per trasportare persone disabili e bambini.

Le prenotazioni per questo servizio possono essere effettuate come segue: un asino per un gruppo da 1 a 5 persone al massimo.

Espanol :

Descubra las carreteras secundarias de la región de Cotentin y mucho más en compañía de la burrera Adeline.

El bocage, patrimonio natural que atestigua la utilización de la tierra a lo largo del tiempo, contribuye a la identidad paisajística de la región. Loustic y Lucky, burros del Cotentin (raza local en peligro de extinción), le acompañarán en este paseo bucólico y contemplativo.

Durante una hora y media aproximadamente, caminará al ritmo de los burros, que le marcarán el paso a lo largo de unos 5 kilómetros. Equipado con una silla de carga, como en los viejos tiempos para transportar las latas de leche, un burro llevará lo esencial para el paseo. Su compañero estará enganchado a un carro tirado por caballos, un « escargoline », que se utilizará para transportar a personas discapacitadas y niños.

Las reservas para este servicio pueden hacerse de la siguiente manera: un burro para un grupo de 1 a 5 personas como máximo.

