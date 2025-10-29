Découverte du bocage avec un âne du Cotentin Le Mesnil

2 Village du Pré Le Mesnil Manche

Tarif : – –

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Découvrez les petits chemins du Cotentin et bien plus encore en compagnie d’Adeline, ânière.

Héritage naturel témoignant de l’utilisation du sol au fil du temps, le bocage participe à l’identité paysagère du territoire. Loustic et Lucky, ânes du Cotentin (race locale et menacée d’extinction), vous accompagneront le temps de cette balade bucolique et contemplative.

Pendant environ 1h30, vous marcherez au pas des ânes qui rythmeront la cadence, sur un parcours d’environ 5 kilomètres. Muni d’un bât, comme autrefois pour acheminer les bidons de lait, un âne transportera le nécessaire de randonnée. Son acolyte quant à lui sera attelé à une calèche, une « escargoline », permettant d’acheminer les personnes porteuses d’un handicap ou des enfants.

La réservation pour cette prestation s’effectue ainsi un âne pour un groupe de 1 à 5 personnes maximum. .

2 Village du Pré Le Mesnil 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

