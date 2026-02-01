Découverte du bocage avec un âne du Cotentin Le Mesnil

Découverte du bocage avec un âne du Cotentin

Partez pour une parenthèse hors du temps au cœur du bocage normand, paysage emblématique façonné par l’homme et la nature au fil des siècles. Au pas tranquille de l’âne, laissez-vous porter par une balade bucolique et contemplative. Loustic et Lucky, deux ânes du Cotentin une race locale emblématique et aujourd’hui menacée seront vos fidèles compagnons. Accompagnés par Adeline, l’ânière, vous serez guidé tout au long du parcours. Elle partagera avec vous son savoir, ses anecdotes, et de précieux conseils pour profiter pleinement de la balade…

Une sortie accessible et conviviale

– Balade accessible aux enfants pouvant marcher environ 1h30,

– Pour les plus petits, le porte bébé est recommandé,

– Possibilité de pause dans la calèche pour les enfants, selon la composition du groupe,

– Les enfants ne montent pas à dos d’âne.

Des pratiques douces et respectueuses

– Les ânes ne sont pas montés,

– Un âne porte le matériel de randonnée dans un bât, comme autrefois,

– Un second âne est attelé à une calèche tout public,

– Sur demande, les deux ânes peuvent être équipés de bât.

Une expérience inclusive et solidaire parce que la nature doit être accessible à tous, la balade est ouverte aux personnes en situation de handicap ou en surpoids (enfants et adultes), grâce à une carriole adaptée l’escargoline, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes ou 3 enfants.

Une autre façon de voyager cette sortie s’inscrit dans une démarche de tourisme durable valorisation d’une race locale, respect des animaux, découverte des paysages à un rythme lent et transmission de valeurs de partage et de respect de la nature.

Ici, on marche lentement, on observe, on respire… et on crée des souvenirs. .

