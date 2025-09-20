Découverte du Cairn de Petit Mont à Arzon Cairn de Petit Mont Arzon

Découverte du Cairn de Petit Mont à Arzon 20 et 21 septembre Cairn de Petit Mont Morbihan

Droit d’entrée : 4€ à partir de 10 ans. Gratuit pour les moins de 10 ans. Visite guidée, animation et atelier inclus dans le droit d’entrée, sans supplément de prix.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine 2025, le cairn de Petit Mont propose :

– Des visites guidées (11h30, 14h30 et 16h30).

Accompagnés d’un guide, découvrez le monument et les moments clés de son histoire.

*Le monument peut également se visiter en autonomie.

– Une animation « Les pierres parlent » (en continu de 10h30 à 12h30).

Il y a 6 000 ans, durant « l’âge de la pierre polie », à quoi pouvait bien ressembler la vie de tous les jours ? À défaut d’écriture pour nous aider à comprendre cette période, faisons parler les pierres. Au cours d’un temps d’échange avec le guide, découvrez et touchez des fac-similés d’objets caractéristiques du Néolithique.

– Un atelier « Grave ton style! » (en continu de 14h30 à 18h00).

Que représentent les motifs gravés dans les pierres du cairn de Petit Mont ? Comment ces décors sont-ils gravés ? Initiez vous à la gravure et repartez avec votre propre création.

Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne +33297537403 https://cairndepetitmont.com Ensemble mesurant 60×50 mètres, construit entre 5000 et 2000 avant J-C, en trois phases distinctes. Les sépultures contenaient un important mobilier funéraire, ainsi que des gravures sur les dalles des parois et du plafond. Le site a été utilisé jusqu’à la période gallo-romaine (IVe siècle de notre ère), comme en témoigne le dépôt de statuettes et autel votif. En 1943, les troupes allemandes y installèrent un bunker.

