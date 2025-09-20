Découverte du Calvaire des Marins de Boulogne-sur-Mer Calvaire des marins Boulogne-sur-Mer

Découverte du Calvaire des Marins de Boulogne-sur-Mer 20 et 21 septembre Calvaire des marins Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre ou accompagnée du Calvaire des Marins

Le site est un ensemble architectural regroupant une chapelle, un cloître et un musée, ainsi qu’un promontoire donnant vue sur le port.

Modèles réduits, maquettes et photos expliquent les nombreux accidents dont furent victimes les marins boulonnais à bord de chalutiers.

Renseignements : 06.07.65.33.79

Calvaire des marins rue de la tour d’odre Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

