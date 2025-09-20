Découverte du Canal Le Pelletier avec Bwa Lansan aire de pique-nique Beausoleil Saint-Claude

Chaussures de marche et vêtement de pluie recommandés. Prévoir de l’eau et un ravitaillement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

A la découverte du Canal Le Pelletier

Sur les hauteurs de la ville de Saint-Claude, au pied de la Soufrière, serpente le Canal Le Pelletier, un acqueduc construit il y a plus d’un siècle par des esclaves.

Baptisé du nom d’Antoine Le Pelletier, propriétaire de l’Habitation Beausoleil à Saint-Claude, cet acqueduc en pierres taillées a créé des retenues d’eau permettant d’irriguer les terres exploitées. Durant l’esclavage, la valeur des terres s’évaluaient aussi à leur nombre de points d’eau potentiels.

Au cours de cette marche, vous pourrez découvrir une succession de cascades sur ce site patrimonial d’une grande valeur historique. Ce sentier est aussi baptisé « Trace Delgrès » en l’honneur de ce haut personnage de la lutte contre l’esclavage.

Cette randonnée est guidée par deux accompagnateurs de moyenne montagne qualifiés.

Places limitées à 40 personnes

Inscription obligatoire

Randonnée accessible à tous à partir de 7 ans.

aire de pique-nique Beausoleil route de la Soufrière 97120 Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe Guadeloupe 0590800016 https://www.ville-saintclaude.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0690330879 »}] Canal Le Pelletier sentier de randonnée au pied de la Soufrière

Journées européennes du patrimoine 2025

