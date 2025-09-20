Découverte du castrum d’Avalone Prieuré du vieux village Vernègues

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition au prieuré, entrée libre de 9h30 à 18h le samedi et le dimanche.

Visites commentées et gratuites du castrum d’Avalone le samedi à 15h et le dimanche à 9h30; découverte à pieds, compter 2h au total. Nombre limité à 25

Prieuré du vieux village 13116 Vernègues Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 08 64 18 45 Rendez-vous au prieuré du vieux village: exposition et visite commentée du castrum d’Avalone 2h Parking.

